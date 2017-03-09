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В Новой Зеландии мужчина в костюме акулы ограбил заправку. Он забрал только конфеты
Двое грабителей 7 марта ворвались на автозаправку BP в Новой Зеландии и украли конфеты. Один из них был в костюме акулы и с молотком.
Опубликовано Canterbury Police 5 марта 2017 г.
Как сообщает полиция региона Кентербери, ограбление произошло в два часа ночи. Грабители разбили витрину и напугали продавца, который спрятался в подсобном помещении. Мужчины скрылись, прихватив с собой сладости.
Сотрудникам полиции не удалось найти преступников.