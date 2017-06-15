Программисты, которые используют для отступов пробелы, оказались богаче тех, кто жмет клавишу TAB

Одна из главных тем споров среди программистов — как отбивать отступы строк при написании кода. Во многих языках программирования отступы нужны просто «для красоты», чтобы людям было проще читать код. Но в некоторых — например, Python или Go, — отступы обязательны, они помогают компилятору понять, где начинаются и заканчиваются блоки команд.

Одни разработчики делают отступы пробелами, а другие — клавишей TAB. Вот пример кода на Python, написанного с использованием пробелов (один шаг отступа — четыре пробела):

Форум для программистов Stack Overflow решил выяснить, сколько зарабатывают представители каждого из течений. В опросе участвовало более 28 тысяч человек.

40,7 процента опрошенных сказали, что используют табуляцию, а 41,8 процента — пробелы. Остальные пользуются и тем, и другим. При этом медианное значение зарплат у первых — 43750 долларов, а у вторых — 59140.

Причина различий неясна: автор исследования Дэвид Робинсон сначала предположил, что поклонники табуляции живут в менее богатых странах, но дальнейший анализ данных опроверг эту теорию — соотношение между зарплатами более-менее сохраняется в разных государствах. Робинсон пришел к выводу, что в среднем использование пробелов в коде вместо табуляции увеличивает зарплату на 8,6 процента.

Analyze our raw data & find surprises like this: developers who use spaces make more money than those who use tabs. https://t.co/emigPLHYNL pic.twitter.com/YijGRcoQtJ — Stack Overflow (@StackOverflow) June 15, 2017

Опрос среди разработчиков «Медузы» показал, что большинство из них пользуется пробелами. Табуляцию использует всего два человека.