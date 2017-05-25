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«Как выйти из Vim?» Этот текстовый редактор такой сложный, что в нем застряли миллион человек

Stack Overflow
10:23, 25 мая 2017

В августе 2012 года пользователь форума для программистов Stack Overflow Питер Мортенсен создал тему: «Как выйти из Vim?»

Vim — свободный текстовый редактор, который работает в консольном режиме во множестве операционных систем. Это очень мощная программа, но разобраться в ней сходу непросто. Просто чтобы выйти из нее, нужно последовательно нажать Esc, затем :, q и Enter.

Окно терминала с запущенным Vim. Если открыть в текстовом редакторе файл, подсказки не отображаются.

Vim такой сложный, что разработчики постоянно шутят о том, как из него выйти.

«Я уже два года пользуюсь Vim, в основном потому, что не знаю, как выйти из него»
Скрепыш в Vim объясняет, как выйти из редактора
«Я бы с радостью посмотрел сериал в духе „Побега“ про разработчика, который пытается сбежать из Vim»

Неудивительно, что тема на Stack Overflow оказалась крайне популярной у разработчиков. 23 мая общее количество просмотров страницы достигло миллиона. В честь этого события в блоге проекта вышел пост с анализом аудитории, которая интересовалась, как покинуть Vim.

На картинке — пародия на обложку книг издательства OʼReilly Media с заголовком «Выход из Vim»

Как оказалось, чаще всего не могли выйти из Vim пользователи с Украины — на них приходится больше шести процентов просмотров темы. Следом идут Турция, Индонезия, Пакистан, Вьетнам и Россия. Меньше всего за подсказкой обращались разработчики из Японии, Южной Кореи и Китая.

С проблемой выхода из Vim чаще всего сталкивались пользователи, которые интересуются front-end веб-разработкой. Следом идут программисты, связанные с продуктами Microsoft, и мобильные разработчики. Меньше всего шансов застрять в Vim у тех, кто пишет код на C++, C, Python и Ruby.

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