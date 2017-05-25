«Как выйти из Vim?» Этот текстовый редактор такой сложный, что в нем застряли миллион человек

В августе 2012 года пользователь форума для программистов Stack Overflow Питер Мортенсен создал тему: «Как выйти из Vim?»

Vim — свободный текстовый редактор, который работает в консольном режиме во множестве операционных систем. Это очень мощная программа, но разобраться в ней сходу непросто. Просто чтобы выйти из нее, нужно последовательно нажать Esc , затем : , q и Enter .

Окно терминала с запущенным Vim. Если открыть в текстовом редакторе файл, подсказки не отображаются.

Vim такой сложный, что разработчики постоянно шутят о том, как из него выйти.

I've been using Vim for about 2 years now, mostly because I can't figure out how to exit it. — I Am Devloper (@iamdevloper) February 17, 2014

Really could have done with this guy’s help a while back. Clippy for Vim pic.twitter.com/iuvO7vv7M7 — I Am Devloper (@iamdevloper) April 2, 2014

I’d genuinely watch a Prison Break-style show about a developer trying to escape from Vim. — I Am Devloper (@iamdevloper) July 11, 2014

Неудивительно, что тема на Stack Overflow оказалась крайне популярной у разработчиков. 23 мая общее количество просмотров страницы достигло миллиона. В честь этого события в блоге проекта вышел пост с анализом аудитории, которая интересовалась, как покинуть Vim.

Как оказалось, чаще всего не могли выйти из Vim пользователи с Украины — на них приходится больше шести процентов просмотров темы. Следом идут Турция, Индонезия, Пакистан, Вьетнам и Россия. Меньше всего за подсказкой обращались разработчики из Японии, Южной Кореи и Китая.

С проблемой выхода из Vim чаще всего сталкивались пользователи, которые интересуются front-end веб-разработкой. Следом идут программисты, связанные с продуктами Microsoft, и мобильные разработчики. Меньше всего шансов застрять в Vim у тех, кто пишет код на C++, C, Python и Ruby.