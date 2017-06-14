Марио кидается кепкой и вселяется в других людей: посмотрите геймплей Super Mario Odyssey

На презентации портативной консоли Nintendo Switch в январе 2017 года Nintendo показала новую игру про водопроводчика Марио — Super Mario Odyssey. В ней главный герой путешествует по открытому миру; игрок сам решает, куда идти и чем заниматься.

Теперь на конференции E3 в Лос-Анджелесе Nintendo показала 20-минутный геймплей игры. Из видео мы узнаем, что кепка Марио превратилась в разумное существо по имени Кэппи. Ее можно бросать во врагов и различные предметы. А еще с помощью кепки Марио может вселяться в людей!

New Donk: Become Human pic.twitter.com/o3CkS9UwOa — Michael McWhertor (@MikeMcWhertor) June 13, 2017

В ролике Марио путешествует на ракете по разным регионам игровой карты. Вот полное видео:

Super Mario Odyssey — Show Floor Demonstration — Nintendo E3 2017 Nintendo

Super Mario Odyssey выйдет 27 октября на Nintendo Switch.