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Марио кидается кепкой и вселяется в других людей: посмотрите геймплей Super Mario Odyssey

Meduza
16:15, 14 июня 2017

На презентации портативной консоли Nintendo Switch в январе 2017 года Nintendo показала новую игру про водопроводчика Марио — Super Mario Odyssey. В ней главный герой путешествует по открытому миру; игрок сам решает, куда идти и чем заниматься.

Теперь на конференции E3 в Лос-Анджелесе Nintendo показала 20-минутный геймплей игры. Из видео мы узнаем, что кепка Марио превратилась в разумное существо по имени Кэппи. Ее можно бросать во врагов и различные предметы. А еще с помощью кепки Марио может вселяться в людей!

В ролике Марио путешествует на ракете по разным регионам игровой карты. Вот полное видео:

Super Mario Odyssey — Show Floor Demonstration — Nintendo E3 2017
Nintendo

Super Mario Odyssey выйдет 27 октября на Nintendo Switch.

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