шапито
Появился купальник с принтом мужской волосатой груди (берегите глаза 😖)
Компания Beloved Shirts из штата Юта производит одежду с принтами. И к лету она выпустила слитный купальник в виде мужского волосатого торса.
Купальник почти полностью повторяет анатомию мужского тела и производится в нескольких расцветках.
Некоторым принт на купальниках показался омерзительным. Beloved Shirts опубликовала видео, на котором дети испуганно реагируют на маму в купальнике. Пользователи твиттера испытывают примерно те же чувства.
Также Beloved Shirts выпускает футболки и пижамы с аналогичным принтом. Серия называется «Сексуальная грудь».