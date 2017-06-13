Появился купальник с принтом мужской волосатой груди (берегите глаза 😖)

Компания Beloved Shirts из штата Юта производит одежду с принтами. И к лету она выпустила слитный купальник в виде мужского волосатого торса.

A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on May 29, 2017 at 2:21pm PDT

Купальник почти полностью повторяет анатомию мужского тела и производится в нескольких расцветках.

Публикация от Beloved Shirts (@belovedshirts) Июн 10 2017 в 6:07 PDT

Некоторым принт на купальниках показался омерзительным. Beloved Shirts опубликовала видео, на котором дети испуганно реагируют на маму в купальнике. Пользователи твиттера испытывают примерно те же чувства.

Публикация от Beloved Shirts (@belovedshirts) Июн 7 2017 в 12:37 PDT

Также Beloved Shirts выпускает футболки и пижамы с аналогичным принтом. Серия называется «Сексуальная грудь».