шапито

Появился купальник с принтом мужской волосатой груди (берегите глаза 😖)

Meduza
10:19, 13 июня 2017

Компания Beloved Shirts из штата Юта производит одежду с принтами. И к лету она выпустила слитный купальник в виде мужского волосатого торса.

A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on

Купальник почти полностью повторяет анатомию мужского тела и производится в нескольких расцветках.

Некоторым принт на купальниках показался омерзительным. Beloved Shirts опубликовала видео, на котором дети испуганно реагируют на маму в купальнике. Пользователи твиттера испытывают примерно те же чувства.

Также Beloved Shirts выпускает футболки и пижамы с аналогичным принтом. Серия называется «Сексуальная грудь».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться