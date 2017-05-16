RompHim: летний мужской комбинезон (да, так бывает)

Чикагский стартап ACED Design запустил на Kickstarter краудфандинговую кампанию для сбора средств на производство мужских летних комбинезонов RompHim. И выглядят эти комбинезоны очень смешно.

A post shared by Original RompHim (@originalromphim) on May 9, 2017 at 1:24pm PDT

За сутки стартап собрал 40 тысяч долларов вместо заявленных 10 тысяч.

RompHim будут производить в нескольких расцветках. У комбинезона есть четыре кармана, в том числе один нагрудный. «Никогда недооценивайте важность хорошего нагрудного кармана в летнее время», — утверждают создатели модели. Они также отмечают, что носителям RompHim не придется полностью раздеваться, чтобы справить нужду.

По мнению создателей RompHim, мужские комбинезоны выглядят «стильно и забавно».

A post shared by Original RompHim (@originalromphim) on May 6, 2017 at 1:57pm PDT

Однако пользователи твиттера считают иначе.

@fmanjoo Just me, in a RompHim, with a fidget spinner, and a grande Unicorn Latte. That's what I want the world to remember about 2017. — Myke (@MikeWehner) May 15, 2017

If you think the #RompHim is a new thing our fashion-pioneering generation has come up with, that's just straight up erroneous. pic.twitter.com/g7nyuVc2Mw — Amalia (@amaliatown) May 15, 2017

please please please let this just be viral marketing for ROMPHIM, williamsburg's hot new boy band pic.twitter.com/CiRVaSvbaM — Kate DeBolt (@kate_debolt) May 15, 2017