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RompHim: летний мужской комбинезон (да, так бывает)

Meduza
09:58, 16 мая 2017

Чикагский стартап ACED Design запустил на Kickstarter краудфандинговую кампанию для сбора средств на производство мужских летних комбинезонов RompHim. И выглядят эти комбинезоны очень смешно.

За сутки стартап собрал 40 тысяч долларов вместо заявленных 10 тысяч.

RompHim будут производить в нескольких расцветках. У комбинезона есть четыре кармана, в том числе один нагрудный. «Никогда недооценивайте важность хорошего нагрудного кармана в летнее время», — утверждают создатели модели. Они также отмечают, что носителям RompHim не придется полностью раздеваться, чтобы справить нужду.

По мнению создателей RompHim, мужские комбинезоны выглядят «стильно и забавно».

Однако пользователи твиттера считают иначе.

«Я в RompHim, с фиджет спиннером и большим единороговым латте. Я хочу, чтобы мир запомнил 2017 год именно таким»
«Если вы думаете, что RompHim — это новая вещь, которую придумали фэшн-первопроходцы нашего поколения, то вы глубоко ошибаетесь»
«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет просто вирусный маркетингом Romphim, нового бойзбэнда из Уильямсберга»

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