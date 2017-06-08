Правительство Калининградской области отчиталось об «инаугурации очистных сооружений». И сделало несколько речевых ошибок

7 июня в Калининградской области открыли сооружения для очистки канализационных вод. Правительство Калининградской области опубликовало новость об этом на своем сайте и допустило в ней несколько речевых ошибок.

Первая ошибка в заголовке: «Состоялась инаугурация очистных сооружений Калининграда». Согласно Большому толковому словарю, инаугурация — это торжественная процедура вступления в должность главы государства. Очистные сооружения в должность президента России не вступали.

«Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас отметил, что бенефициарами Калининградских очистных сооружений станут около 20 миллионов жителей стран Балтийского региона», — говорится в новости на сайте правительства.

Бенефициар — это финансово-юридический термин. В Современном экономическом словаре указано, что это лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, доходов. Так что жители стран Балтийского региона не могут быть бенефициарами очистных сооружений («Балтийский регион», кстати, тоже считается неоднозначным термином).