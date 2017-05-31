Змея съела змею, а затем выплюнула ее обратно. Жуть какая!

Внимание: ролик лучше не смотреть людям с офидиофобией. Да и всем, кто просто не очень любит змей. Лучше посмотрите на самую милую белку в мире.

Житель Техаса Кристофер Рейнольдс снял, как одна змея попыталась съесть другую, поменьше, но передумала и выплюнула ее. И выглядит это очень жутко.

Snake Regurgitates Live Snake Christopher Reynolds

Рейнольдс предположил, что змея испугалась человека, и поэтому отпустила добычу. Издание Gizmodo связалось с зоологом Сарой Руане из Ратгерского университета, которая подтвердила, что змея испугалась Рейнольдса. Также она уточнила, что черная змея — это черный полоз, а ее жертва — плетевидный полоз.

National Geographic отмечает, что это не первое видео, запечатлевшее подобное поведение у змей.