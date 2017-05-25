Американец подарил своей девушке букет из салата. Он думал, это цветы

Житель Хьюстона (штат Техас) по имени Джамакус подарил своей девушке Джейлин букет из салата, думая, что это необычные фиолетовые цветы.

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jLu7GKxWN9 — jay 🌹 (@JayJailyn) May 22, 2017

Как рассказала Джейлин, молодой человек взял листы салата на складе, где он работает. Она отметила, что Джамакус был уверен, что это какие-то цветы, и очень смутился из-за ситуации. Но Джейлин считает, это было очень смешно и мило. Букет понравился даже ее маме!

Издание Mashable отмечает, что это скорее всего не салат-латук, а одна из разновидностей капусты кале. В любом случае, не цветы.