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Американец подарил своей девушке букет из салата. Он думал, это цветы

Meduza
11:33, 25 мая 2017

Житель Хьюстона (штат Техас) по имени Джамакус подарил своей девушке Джейлин букет из салата, думая, что это необычные фиолетовые цветы.

«Мой парень принес мне вот это, думая, что это цветы, но это латук»

Как рассказала Джейлин, молодой человек взял листы салата на складе, где он работает. Она отметила, что Джамакус был уверен, что это какие-то цветы, и очень смутился из-за ситуации. Но Джейлин считает, это было очень смешно и мило. Букет понравился даже ее маме!

Издание Mashable отмечает, что это скорее всего не салат-латук, а одна из разновидностей капусты кале. В любом случае, не цветы.

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