Мальчик с рюкзаком: подросток прославился благодаря странным танцам. Его заметила Кэти Пэрри
Певица Кэти Перри 20 мая исполнила на шоу Saturday Night Live свою новую песню «Swish Swish». На свое выступление Перри пригласила Рассела Хорнинга из Лоренсевилла (штат Джорджия) — 15-летнего школьника, который прославился в инстаграме благодаря своим странным танцам.
Видео с танцующим подростком сразу стало вирусным. После выступления на его аккаунт в инстаграме подписалось более 55 тысяч человек. Всего у Хорнинга более полумиллиона подписчиков.
When you're dead inside but still want to party
I relate to this on a spiritual levelОпубликовано Viral Thread 22 мая 2017 г.
По словам Хорнинга, кто-то переслал видео с его танцем Кэти Перри. Ролик понравился певице, и она пригласила Рассела на Saturday Night Live. Хорнинг, которого теперь называют «мальчик с рюкзаком», уверяет, что он не умеет танцевать и делает это, чтобы повеселить людей.
Танцевать с рюкзаком Хорнинг начал совсем недавно. По его мнению, это «прикольно выглядит». Он также рассказал, что в рюкзаке у него лежит бутылка воды, зарядка для телефона, несколько фиджет спиннеров и наушники.
Танец, который Хорнинг исполнил на Saturday Night Live, — его коронный. Подросток называет его «танцем Рассела».