Девочка и ее большой странный зверь. Трейлер «Окчи» с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхолом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма «Окча» режиссера Пон Чжун Хо.

Okja | Official Trailer [HD] | Netflix Netflix UK & Ireland

Окча — это большой добрый зверь, который дружит с девочкой по имени Ми-джа. Они вместе живут в южнокорейских горах, пока в один день представители международного конгломерата «Мирандо Корпорейшн» не забирают Окчу в Нью-Йорк. Ми-джа хочет спасти своего друга и отправляется в путешествие.

Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол и Пол Дано.

Премьера «Окчи» состоится 19 мая 2017 года на Каннском фестивале. В сервисе фильм появится 28 июня 2017 года.