«Машина войны»

War Machine — комедийный фильм Дэвида Мишо по книге «The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of Americaʼs War in Afghanistan» журналиста Майкла Хэйстингса, погибшего в 2012 году.

Картина посвящена генералу Стэнли Маккристалу, который командовал Международными силами содействия безопасности в Афганистане. В 2010 году Маккристал подал в отставку после того, как раскритиковал власти США в журнале Rolling Stone.

Роль генерала исполнил Брэд Питт. Также в War Machine снялись Тильда Суинтон и Кит Стэнфилд.

War Machine | Teaser [HD] | Netflix Netflix US & Canada

«Окча»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо расскажет об Окче — большом странном звере, который дружит с девочкой по имени Ми-джа. Однажды Окча исчезает, и Ми-джа отправляется на его поиски.

Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол и Пол Дано.

«Окча» выйдет летом 2017 года.

Okja International Teaser Trailer [HD] Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins We Got This Covered

«Замок из песка»

Драма про войну в Ираке с Николасом Холтом («Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс») выйдет уже в конце апреля.

Сценарий для фильма написал Крис Ресснер, который участвовал в нескольких сотнях военных миссий в Ираке. Режиссером стал Фернандо Коимбре («Нарко»). Помимо Холта в «Замке из песка» снялись Глен Пуэлл («Скрытые фигуры») и Генри Кавилл («Человек из стали»).

Sand Castle | Official Trailer [HD] | Netflix Netflix US & Canada

Mindhunter

Сериал Дэвида Финчера — экранизация книги бывшего агента ФБР Джона Дугласа, который расследовал самые громкие серийные преступления.

Вместе с Финчером над сериалом работают режиссеры Эндрю Дуглас («Ужас Амитивилля») и Тобиас Линдхольн («Война»), а также актриса Шарлиз Терон в качестве продюсера. Главные роли в сериале исполнили Джонатан Грофф, Анна Торв и Холт МакКэллани.

Премьера Mindhunter назначена на октябрь 2017 года.

MINDHUNTER | Teaser [HD] | Netflix Netflix US & Canada

Dark

Сериал Dark покажет жителей глухого провинциального городка, в котором пропал ребенок. Попытки найти виновного объединяют четыре семьи. Но вместо преступника главные герои сталкиваются со страшными тайнами остальных жителей города.

Режиссирует Dark Баран бо Одар из Швейцарии, а играют в сериале молодые немецкие актеры. В трейлере, к слову, все тоже разговаривают на немецком.

Dark — Teaser-Trailer — Nur auf Netflix Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

«Пятеро вернулись домой»

Трехсерийный документальный фильм расскажет о пяти голливудских режиссерах — Джоне Форде, Уильяме Уайлере, Джоне Хьюстоне, Фрэнке Капре и Джордже Стивенсе, которые снимали историю Второй мировой войны.

«„Пятеро вернулись домой“ — это необыкновенная история о том, как Голливуд изменил Вторую мировую войну, и как война поменяла Голливуд», — заявили создатели фильма.

Режиссер фильма — француз Лоран Бузеро. Также над фильмом работали Стивен Спилберг, Фрэнсис Форд Коппола, Бенисио дель Торо, Мерил Стрип и Пол Гринграсс. Первая серия выйдет 31 марта 2017 года.