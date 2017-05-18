Вокруг шум: «Чужой: Завет» Неоморфы, пасхалки и версия от «Рика и Морти»

18 мая в российский прокат выходит «Чужой: Завет» Ридли Скотта — продолжение «Прометея» и приквел «Чужого» 1979 года. «Медуза» собрала все, что нужно знать для того, чтобы отличить ксеноморфа от неоморфа, а андроида Дэвида от Уолтера.

Трейлеры, тизеры и постеры

Рекламная кампания «Чужого: Завет» началась сразу после того, как студия 20th Century Fox объявила дату выхода фильма в прокат (мировая премьера состоялась 4 мая). Создатели картины не поскупились на промоматериалы и выпустили два трейлера, несколько тизеров и очень красивые постеры.

Прологи

Также 20th Century Fox выпустила два пролога — о событиях после «Прометея» и о подготовке экипажа «Завета» к анабиозу. В ролике «Связующее звено» андроид Дэвид и археолог Элизабет Шоу летят на планету Инженеров — создателей человечества.

Чужой: Завет | Пролог: Связующее звено | HD 20th Century Fox Russia

В то же время с экипажем «Завета» летит клон Дэвида — андроид Уолтер.

Чужой: Завет | Пролог: Тайная вечеря | HD 20th Century Fox Russia

Неоморф

В фильме появится новый вид чужих — неоморф, зародившийся на планете в результате биологических экспериментов Дэвида. У неоморфов прозрачная серо-белая кожа, удлиненная голова и больше зубов, чем у обычного ксеноморфа. Кроме того, из тела, в котором он созревал, неоморф выбирается через спину, а не через грудь, как это делают ксеноморфы.

¡Ya tenemos una nueva imagen de #AlienCovenant 👽 en donde vemos con más detalle a #Neomorph! https://t.co/EpxXhsLoXA pic.twitter.com/8SIzkn27zM — Geek Quotes MX (@geekquotesmx) April 21, 2017

Has Shaw turned into the #Neomorph in #AlienCovenant? Both Holloway and Fifield was about to transform into something. @AlienAnthology pic.twitter.com/ggJ3JNwWe2 — Viljem Soba (@ViljemSoba) April 20, 2017

Ксеноморфы и физика

Австралийские ученые Майкл Милфорд и Джакси Лайтнер рассказали изданию NME, как ксеноморфы функционируют с точки зрения науки. По их мнению, теоретически у чужих есть два способа «вылупиться» из груди человека. В первом случае зубы ксеноморфа действуют как пила, а чтобы сломать грудную клетку человека, существу надо прикладывать силу, превышающую его собственный вес в 16 раз. Второй способ — давление. Чтобы продавить грудную клетку, к ней нужно приложить силу в 3,3 тысячи ньютонов. Ученые считают, что сила новорожденного ксеноморфа примерно 1,175 тысячи ньютонов. Поэтому ему потребуется очень много времени, чтобы выломать изнутри грудь человека, в котором он созревал.

Пасхалки

В «Чужом: Завет» много отсылок к предыдущим фильмам вселенной. Например, бортовой компьютер корабля называется MU/TH/UR, что созвучно с компьютером «Mother» из первого «Чужого». В фильме 1979 года капитана корабля зовут Даллас (город в штате Техас), в новой картине пилота зовут Теннесси (штат). Кроме того, в фильме появляется любимое «пасхальное яйцо» Ридли Скотта — аварийный сигнал на экранах компьютера. Этот же сигнал можно заметить в «Чужом», «Бегущем по лезвию» и «Прометее».

Фильтр в Snapchat

К выходу фильма сервис обмена короткими фотоисториями и роликами Snapchat выпустил фильтр «Чужой». Маска превращает вас и ваших друзей в настоящего ксеноморфа. Выглядит жутковато!

Чужой в гостях у Джеймса Кордена

К премьере фильма комик и ведущий The Late Late Show Джеймс Корден выпустил скетч, в котором знакомит родителей со своей девушкой-ксеноморфом. Чужой приходит на ужин с элегантной сумочкой, а Корден пытается убедить родителей, что это была любовь с первого взгляда.

Jamesʼs New Girlfriend Is the 'Alien' Xenomorph w/ Billy Crudup & Kristen Schaal The Late Late Show with James Corden

Рик и Морти

Канал Adult Swim выпустил свой трейлер «Чужого» с Риком и Морти в главных ролях. Безумный профессор и его внук отправляются в очередное космическое путешествие и получают сигнал SOS. Прибыв на космический корабль, Рик и Морти сталкиваются с лицехватом, который атакует профессора, но погибает — в Рике слишком много алкоголя даже для чужого.

Alien: Covenant | Rick and Morty | [sponsored content] Adult Swim



