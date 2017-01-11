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Чужой и кепка: как ксеноморфы должны носить головные уборы?

Meduza
13:23, 11 января 2017

Пользователи твиттера решили узнать, как представители инопланетного вида Чужих (они же ксеноморфы) носят головные уборы. И оказалось, что это очень сложный вопрос.

Первая проблема — у Чужих длинный вытянутый череп, на который налезет только очень большая кепка.

«Если ксеноморфы носят кепку, то они надевают ее так или…?»

Также не стоит забывать про внутреннюю челюсть пришельца. Нуждается ли она в головном уборе?

«Это беспокоило меня намного больше, чем должно было, так что я исправил»

Пользователь под ником @Doomskander предполагает, что Чужие носят три кепки одновременно. В том числе и на челюсти.

«Есть только один ответ»

Ксеноморфы считают иначе.

«Мы носим наши кепки вот так, сынок»

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