Чужой и кепка: как ксеноморфы должны носить головные уборы?
Пользователи твиттера решили узнать, как представители инопланетного вида Чужих (они же ксеноморфы) носят головные уборы. И оказалось, что это очень сложный вопрос.
Первая проблема — у Чужих длинный вытянутый череп, на который налезет только очень большая кепка.
If Xenomorphs wear hats, do they wear it like this, or ...? pic.twitter.com/HvnfffDMUn— Orcleet (@v_leet) January 9, 2017
Также не стоит забывать про внутреннюю челюсть пришельца. Нуждается ли она в головном уборе?
.@unstablebill @v_leet @KorpsPropaganda This was bugging me way more than it should have so I fixed it. pic.twitter.com/CIEbXg0sGO— Nog of Egg (@sleeplesstwo) January 10, 2017
Пользователь под ником @Doomskander предполагает, что Чужие носят три кепки одновременно. В том числе и на челюсти.
There is but one answer @v_leet pic.twitter.com/sZAXFGjV39— Raida (@Doomskander) January 9, 2017
Ксеноморфы считают иначе.
@Marakkel @v_leet— Xenomorph Archiver👽 (@worldlystone) January 9, 2017
We wear our hats like this son. pic.twitter.com/DPCyk2htp9