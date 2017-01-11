Чужой и кепка: как ксеноморфы должны носить головные уборы?

Пользователи твиттера решили узнать, как представители инопланетного вида Чужих (они же ксеноморфы) носят головные уборы. И оказалось, что это очень сложный вопрос.

Первая проблема — у Чужих длинный вытянутый череп, на который налезет только очень большая кепка.

If Xenomorphs wear hats, do they wear it like this, or ...? pic.twitter.com/HvnfffDMUn — Orcleet (@v_leet) January 9, 2017

Также не стоит забывать про внутреннюю челюсть пришельца. Нуждается ли она в головном уборе?

.@unstablebill @v_leet @KorpsPropaganda This was bugging me way more than it should have so I fixed it. pic.twitter.com/CIEbXg0sGO — Nog of Egg (@sleeplesstwo) January 10, 2017

Пользователь под ником @Doomskander предполагает, что Чужие носят три кепки одновременно. В том числе и на челюсти.

Ксеноморфы считают иначе.