Интернет-пользователям предложили назвать новую провинцию в Норвегии. Победил вариант «Мордор»

Власти Норвегии решили объединить два на севере страны — Тромс и Финнмарк. В честь этого издание iTromso спросило у лингвиста Гульбранна Альёу, как лучше назвать новый регион. Профессор сказал, что на его взгляд наиболее натуральное название — Финнмарк.

iTromso также попросило читателей поучаствовать в голосовании и выбрать название, которое кажется более подходящим лично им. Кроме нормальных вариантов, вроде «Финнтромс», «Троммсфинн» или «Северная Норвегия», в опрос включили два шуточных варианта — «Гокк» и «Мордор».

Гокк означает место где-то очень далеко, «у черта на куличках». А Мордор — владения Саурона во «Властелине колец» Джона Р. Р. Толкина.

Сначала Мордор проигрывал. Но через несколько дней голосование заметили за пределами Норвегии — в частности, призыв голосовать за название из «Властелина колец» появился на Imgur.

В итоге Мордор вышел на первое место. По состоянию на 18 мая за этот вариант отдали 65 процентов голосов (из 370 тысяч). На втором месте Гокк с 28 процентами.

Главный редактор iTromso Стиг Якобсен признал, что это неофициальное голосование. Но он бы хотел, чтобы новую провинцию назвали Мордором, а не как-нибудь скучно.