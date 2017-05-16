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Продам флешку с мемасами: в не запрещенных на Украине соцсетях обсуждают блокировку ВК и ОК

Meduza
13:42, 16 мая 2017

16 мая президент Украины Петр Порошенко распорядился заблокировать в стране доступ к сайтам крупнейших российских интернет-компаний. В частности, санкции затронули две главные соцсети — «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуются миллионы украинцев.

Пользователи твиттера и фейсбука, узнав об указе, решили, что аудитория «Одноклассников» теперь перейдет к ним. И сильно испугались.

«Очередь на регистрацию в твиттере»
«Пограничная служба твиттера задержала группу нелегальных мигрантов из „Одноклассников“»

Хотя есть версия, что они перейдут не в твиттер, а в «глубокую паутину».

На блокировку отреагировала даже «Укрпочта»!

Коли заблокували ВК та Однокласники, але тобі ще є що сказати

Опубликовано Укрпошта 16 мая 2017 г.
«Когда заблокировали ВК и Одноклассники, но тебе все еще есть что сказать»

Некоторые украинцы даже начали вспоминать альтернативные способы общения.

Решение Порошенко определенно повлияет на бизнес-ландшафт. Одни профессии вымрут, зато появятся другие.

«Продам флешки и дискеты со свежими мемасами из ВК. Доставка новой почтой по всей Украине. Цена в ДМ»

В связи с блокировками появились и политические шутки.

«Оппозиционный блок. Вернем ВКонтакте»
Опубликовано Баба і кіт 16 мая 2017 г.
«Дональд, подними правую руку, если готов принять миллионы интернет-беженцев с Украины»
«Мы построим фаервол и Мейлру заплатит за него»

Впрочем, напряглись не все. Некоторых пользователей успокаивало, что их любимые сайты и игры остались нетронутыми.

Бачу, почали жалуваться вже тут, що "одноклассніки" заборонили. Мовляв, - ущемлєніє демократії... Ніфіга! Ущемлєніє дем...

Опубликовано Vitalii Chepynoga 16 мая 2017 г.
«Вижу, начали жаловаться, что „Одноклассники“ запретили. Говорят — ущемление демократии. Нифига! Ущемление демократии — это запрет Pornhub. А запрет „Одноклассников“ — это борьба с порнографией»

И только одно в этой кхм-кхм... неоднозначной ситуации успокаивает - что "танчики" беларуские.

Опубликовано Хулией Тетушко 16 мая 2017 г.

А читатели «Лентача» решили помочь украинским пользователям — они собрали десятки смешных картинок, которые можно сохранить на случай блокировки доступа к соцсетям.

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Украина блокирует российские сайты