Продам флешку с мемасами: в не запрещенных на Украине соцсетях обсуждают блокировку ВК и ОК
16 мая президент Украины Петр Порошенко распорядился заблокировать в стране доступ к сайтам крупнейших российских интернет-компаний. В частности, санкции затронули две главные соцсети — «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуются миллионы украинцев.
Порошенко, верни стену!— 24/7 (@rozhkovsky) May 16, 2017
Как же так?! Теперь украинцы не смогут ПОСТАВИТЬ КЛАСС 👍👍👍ЕСЛИ ТОЖЕ ЛЮБЯТ МАМУ🌹🌹🌹И ПОСМОТРЕТЬ СКОЛЬКО ИХ😀😀😀— Bob Farber (@Bobchensk) May 16, 2017
Пользователи твиттера и фейсбука, узнав об указе, решили, что аудитория «Одноклассников» теперь перейдет к ним. И сильно испугались.
Все на стену! Одичалые из одноклассников идут!— хпзя (@Sam_i_Shmal) May 16, 2017
ФЕЙСБУК И ТВИТТЕР, ЗАДРАИТЬ ВСЕ ОТСЕКИ— ВП (@sranysovok) May 16, 2017
Организовываем отряды самообороны твиттера от нелегалов из одноклассников! Основываем лагеря беженцев, запускаем программу реабилитации.— МинПанд (@crimeapanda) May 16, 2017
Черга на реєстрацію в твіттері pic.twitter.com/pOjuZJ0lus— Syhivskiy (@shvskiy) May 16, 2017
Прикордона служба Твіттера затримала групу нелегальних мігрантів з Однокласників— Syhivskiy (@shvskiy) May 16, 2017
Хотя есть версия, что они перейдут не в твиттер, а в «глубокую паутину».
Зауважал Порошенко после указа о запрете "Одноклассников" и "Мейл.ру". Теперь пенсионеры, почувствовав информационную ломку, уйдут в даркнет— Простаков (@prosto_takov) May 16, 2017
На блокировку отреагировала даже «Укрпочта»!
Коли заблокували ВК та Однокласники, але тобі ще є що сказатиОпубликовано Укрпошта 16 мая 2017 г.
Некоторые украинцы даже начали вспоминать альтернативные способы общения.
Не зря я недавно ICQ скачал. если че, кидайте свои юины— Димочка (@dimakosmo) May 16, 2017
Восстанавливаю пароль на tuse.ua— Юрий Каплан (@yurakaplan) May 16, 2017
ставлю аську на компьютер— Шаурма и MDMA (@your_ex_kek) May 16, 2017
Решение Порошенко определенно повлияет на бизнес-ландшафт. Одни профессии вымрут, зато появятся другие.
Useless Skills: https://t.co/bKppvHuPf2 SMM— 24/7 (@rozhkovsky) May 16, 2017
ПРОДАМ ФЛЕШКИ І ДИСКЕТИ ЗІ СВІЖИМИ МЕМАСАМИ З ВК. ДОСТАВА НОВОЮ ПОШТОЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ. ЦІНА В ДМ.— anorıu (@anoriu) May 16, 2017
Зарегиструю в ВК 200 грн.— РБ головного мозга (@belamova) May 16, 2017
Поадминю ваш паблик 5000 грн.
Загружу фото в фотоальбомы 100 грн.
Сменю авку 20 грн.
В связи с блокировками появились и политические шутки.
May 16, 2017
Опубликовано Баба і кіт 16 мая 2017 г.
Дональд, підніми праву руку, якщо готовий прийняти мільйони інтернет-біженців з України pic.twitter.com/aOVW5t5xBi— банда Терті Пляцки (@dzhigarr) May 16, 2017
МИ ПОБУДУЄМО ФАЄРВОЛ І МЕЙЛРУ ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЬОГО— Жабки Скоро Вимруть (@Os_V) May 16, 2017
На улице у людей из-за блокировки российских сайтов вид обреченный. Один прохожий сказал, что иммигрирует в ДНР, где есть Вконтакте.— ВП (@sranysovok) May 16, 2017
Впрочем, напряглись не все. Некоторых пользователей успокаивало, что их любимые сайты и игры остались нетронутыми.
Бачу, почали жалуваться вже тут, що "одноклассніки" заборонили. Мовляв, - ущемлєніє демократії... Ніфіга! Ущемлєніє дем...Опубликовано Vitalii Chepynoga 16 мая 2017 г.
И только одно в этой кхм-кхм... неоднозначной ситуации успокаивает - что "танчики" беларуские.Опубликовано Хулией Тетушко 16 мая 2017 г.
Да все это фигня, лишь бы не заблокировали Тиндер.— МинПанд (@crimeapanda) May 16, 2017
А читатели «Лентача» решили помочь украинским пользователям — они собрали десятки смешных картинок, которые можно сохранить на случай блокировки доступа к соцсетям.