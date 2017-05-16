Продам флешку с мемасами: в не запрещенных на Украине соцсетях обсуждают блокировку ВК и ОК

16 мая президент Украины Петр Порошенко распорядился заблокировать в стране доступ к сайтам крупнейших российских интернет-компаний. В частности, санкции затронули две главные соцсети — «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуются миллионы украинцев.

Как же так?! Теперь украинцы не смогут ПОСТАВИТЬ КЛАСС 👍👍👍ЕСЛИ ТОЖЕ ЛЮБЯТ МАМУ🌹🌹🌹И ПОСМОТРЕТЬ СКОЛЬКО ИХ😀😀😀 — Bob Farber (@Bobchensk) May 16, 2017

Пользователи твиттера и фейсбука, узнав об указе, решили, что аудитория «Одноклассников» теперь перейдет к ним. И сильно испугались.

Все на стену! Одичалые из одноклассников идут! — хпзя (@Sam_i_Shmal) May 16, 2017

ФЕЙСБУК И ТВИТТЕР, ЗАДРАИТЬ ВСЕ ОТСЕКИ — ВП (@sranysovok) May 16, 2017

Организовываем отряды самообороны твиттера от нелегалов из одноклассников! Основываем лагеря беженцев, запускаем программу реабилитации. — МинПанд (@crimeapanda) May 16, 2017

Черга на реєстрацію в твіттері pic.twitter.com/pOjuZJ0lus — Syhivskiy (@shvskiy) May 16, 2017

Прикордона служба Твіттера затримала групу нелегальних мігрантів з Однокласників — Syhivskiy (@shvskiy) May 16, 2017

Хотя есть версия, что они перейдут не в твиттер, а в «глубокую паутину».

Зауважал Порошенко после указа о запрете "Одноклассников" и "Мейл.ру". Теперь пенсионеры, почувствовав информационную ломку, уйдут в даркнет — Простаков (@prosto_takov) May 16, 2017

На блокировку отреагировала даже «Укрпочта»!

Коли заблокували ВК та Однокласники, але тобі ще є що сказати Опубликовано Укрпошта 16 мая 2017 г.

Некоторые украинцы даже начали вспоминать альтернативные способы общения.

Не зря я недавно ICQ скачал. если че, кидайте свои юины — Димочка (@dimakosmo) May 16, 2017

Восстанавливаю пароль на tuse.ua — Юрий Каплан (@yurakaplan) May 16, 2017

ставлю аську на компьютер — Шаурма и MDMA (@your_ex_kek) May 16, 2017

Решение Порошенко определенно повлияет на бизнес-ландшафт. Одни профессии вымрут, зато появятся другие.

ПРОДАМ ФЛЕШКИ І ДИСКЕТИ ЗІ СВІЖИМИ МЕМАСАМИ З ВК. ДОСТАВА НОВОЮ ПОШТОЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ. ЦІНА В ДМ. — anorıu (@anoriu) May 16, 2017

Зарегиструю в ВК 200 грн.

Поадминю ваш паблик 5000 грн.

Загружу фото в фотоальбомы 100 грн.

Сменю авку 20 грн. — РБ головного мозга (@belamova) May 16, 2017

В связи с блокировками появились и политические шутки.

Дональд, підніми праву руку, якщо готовий прийняти мільйони інтернет-біженців з України pic.twitter.com/aOVW5t5xBi — банда Терті Пляцки (@dzhigarr) May 16, 2017

МИ ПОБУДУЄМО ФАЄРВОЛ І МЕЙЛРУ ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЬОГО — Жабки Скоро Вимруть (@Os_V) May 16, 2017

На улице у людей из-за блокировки российских сайтов вид обреченный. Один прохожий сказал, что иммигрирует в ДНР, где есть Вконтакте. — ВП (@sranysovok) May 16, 2017

Впрочем, напряглись не все. Некоторых пользователей успокаивало, что их любимые сайты и игры остались нетронутыми.

Бачу, почали жалуваться вже тут, що "одноклассніки" заборонили. Мовляв, - ущемлєніє демократії... Ніфіга! Ущемлєніє дем... Опубликовано Vitalii Chepynoga 16 мая 2017 г.

И только одно в этой кхм-кхм... неоднозначной ситуации успокаивает - что "танчики" беларуские. Опубликовано Хулией Тетушко 16 мая 2017 г.

Да все это фигня, лишь бы не заблокировали Тиндер. — МинПанд (@crimeapanda) May 16, 2017

А читатели «Лентача» решили помочь украинским пользователям — они собрали десятки смешных картинок, которые можно сохранить на случай блокировки доступа к соцсетям.