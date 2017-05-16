Порошенко приказал заблокировать «ВКонтакте» на Украине. И едва не забыл убрать кнопки соцсети со своего сайта

На сайте президента Украины Петра Порошенко 16 мая был опубликован указ о новых санкциях против России. Документ среди прочего предусматривает блокировку в стране соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Пользователи обратили внимание, что под указом Порошенко, как и на других страницах сайта, расположены кнопки, позволяющие поделиться материалом в соцсетях. Новостью о блокировке «ВКонтакте» можно было поделиться во «ВКонтакте»!

Через несколько часов кнопка «ВКонтакте» с сайта Порошенко пропала.

Вместе с тем, в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» продолжали действовать официальные страницы президента Украины. В районе 14:30 по московскому времени на них появилось объявление, что Порошенко закрывает свои представительства в российских соцсетях и призывает сделать то же самое украинцев.