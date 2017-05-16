Мошенники отправили на айфон СМС с вирусом. И попросили пользователя найти где-нибудь Android-телефон

Видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) рассказал, что он получил СМС-сообщение с неизвестного номера со ссылкой на некий сайт.

Петухов решил посмотреть со своего айфона, что ему прислали, но у него ничего не вышло: по ссылке открылась страница с просьбой воспользоваться телефоном на Android. При этом авторы сайта утверждали, что просмотр контента с айфона небезопасен.

Петухов не послушался и перешел по следующей ссылке с айфона. Там ему объяснили, где можно взять Android-телефон — у родственников или друзей!

Мы открыли эту же ссылку в браузере, который делал вид, что он установлен на телефоне с Android. Нас перенаправило на страницу, где появилась кнопка «Посмотреть», по которой скачивается файл .

Также на странице советуют разрешить установку приложений из посторонних источников. Потому что без этих действий вирус на телефон не установится.