Мошенники отправили на айфон СМС с вирусом. И попросили пользователя найти где-нибудь Android-телефон
Видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) рассказал, что он получил СМС-сообщение с неизвестного номера со ссылкой на некий сайт.
Петухов решил посмотреть со своего айфона, что ему прислали, но у него ничего не вышло: по ссылке открылась страница с просьбой воспользоваться телефоном на Android. При этом авторы сайта утверждали, что просмотр контента с айфона небезопасен.
Петухов не послушался и перешел по следующей ссылке с айфона. Там ему объяснили, где можно взять Android-телефон — у родственников или друзей!
Мы открыли эту же ссылку в браузере, который делал вид, что он установлен на телефоне с Android. Нас перенаправило на страницу, где появилась кнопка «Посмотреть», по которой скачивается файл .apk.
Также на странице советуют разрешить установку приложений из посторонних источников. Потому что без этих действий вирус на телефон не установится.
Бедные вирусописатели под Android. Захотелось их обнять.