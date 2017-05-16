«Малыши не дураки»: Шнуров прокомментировал песню Алисы Вокс про митингующих школьников. В стихах

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров отреагировал на песню «Малыш» бывшей вокалистки группы Алисы Вокс. 15 мая Вокс выпустила клип, в котором советовала школьникам, ходящим на митинги, «не лезть в политику» и «учить матчасть».

В своем инстаграме Шнуров опубликовал стихотворение про то, что «малыши не дураки». «Против унылой вялой скуки, что под искусством эти **** [нехорошие люди], нам втюхать сильно так хотят. Всем лайкать, ***** [черт], теперь котят?», — написал музыкант.

Полностью стихотворение можно прочитать здесь (осторожно: оно содержит нецензурную лексику).

Обновлено: днем 16 мая Шнуров опубликовал еще один пост, посвященный клипу Алисы Вокс. В нем музыкант раскритиковал как саму песню (у нее «совсем дошкольные и неинтересные рифмы»), так и ролик («халтурно все — грим, свет, ракурсы, монтаж»).

Алиса Вокс — Малыш Алиса Вокс

За несколько дней до выхода клипа Вокс анонсировала его так: «Мораль песни проста: думай своей головой, учи историю и делай выводы, а не наступай на те же грабли, что и все предыдущие поколения».

Алиса Вокс пела в «Ленинграде» с 2012 года. В марте 2016 года она покинула группу, запустив сольный проект. Шнуров заявлял, что Вокс «зазвездилась и стала слишком много себе позволять», поэтому сотрудничество с ней было прекращено.