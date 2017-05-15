Бывшая вокалистка «Ленинграда» выпустила песню про школьников, которые ходят на митинги. И это очень плохо

Бывшая вокалистка «Ленинграда» Алиса Вокс выпустила песню «Малыш» про школьников, которые ходят на митинги. Главный герой песни «руками неокрепшими свой плакат берет» и «экзамен по истории на двойку написал». По мнению Вокс, он «лишь марионетка». Припев песни звучит вот так: «ты хочешь перемен, малыш? Тогда начни с себя».

В клипе Вокс появляется в образе учительницы, которая советует «не лезть в политику» и «учить матчасть».

Алиса Вокс — Малыш Алиса Вокс

Песня Вокс явно намекает на участников митингов «Он вам не Димон», которые прошли 26 марта во многих городах России. В песне есть строчка «кто-то горы золота и евро обещал», а в клипе на доске появляется изображение подростков, забравшихся во время акции в Москве на фонарный столб.