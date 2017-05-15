NASA показало марсоход, похожий на бэтмобиль. Но он никогда не полетит на Марс 😢

NASA и компания Parker Brothers Concepts разработали марсоход, который похож на бэтмобиль.

Шестиколесный ровер работает от аккумуляторных батарей, может разгоняться до 100 километров в час и перевозить до шести астронавтов. Также в нем оборудована компактная лаборатория.

A post shared by Shanon Parker (@shanonparkerpbc) on May 11, 2017 at 8:29am PDT

Однако новый ровер не отправят на Марс — его будут тестировать на Земле, а также отправят в тур по США в рамках образовательной программы NASA «Лето Марса».

A post shared by SeaDek Marine Products (@seadek) on May 9, 2017 at 3:38pm PDT

A post shared by SeaDek Marine Products (@seadek) on May 8, 2017 at 4:50pm PDT