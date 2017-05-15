шапито
NASA показало марсоход, похожий на бэтмобиль. Но он никогда не полетит на Марс 😢
NASA и компания Parker Brothers Concepts разработали марсоход, который похож на бэтмобиль.
Шестиколесный ровер работает от аккумуляторных батарей, может разгоняться до 100 километров в час и перевозить до шести астронавтов. Также в нем оборудована компактная лаборатория.
Однако новый ровер не отправят на Марс — его будут тестировать на Земле, а также отправят в тур по США в рамках образовательной программы NASA «Лето Марса».