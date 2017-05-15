шапито

NASA показало марсоход, похожий на бэтмобиль. Но он никогда не полетит на Марс 😢

Business Insider
11:12, 15 мая 2017

NASA и компания Parker Brothers Concepts разработали марсоход, который похож на бэтмобиль.

Шестиколесный ровер работает от аккумуляторных батарей, может разгоняться до 100 километров в час и перевозить до шести астронавтов. Также в нем оборудована компактная лаборатория.

Однако новый ровер не отправят на Марс — его будут тестировать на Земле, а также отправят в тур по США в рамках образовательной программы NASA «Лето Марса».

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