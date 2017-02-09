Марсианские дюны Ровер «Кьюриосити» прислал новые снимки с красной планеты

Ровер «Кьюриосити», который с 2012 года изучает Марс, прислал фотографии песчаных дюн. По словам сотрудников организации «Планетарное сообщество», это первая возможность посмотреть на песчаные дюны с такого расстояния. Теперь ученые смогут изучить направление ветров в этой части планеты — оно отличается от направления в соседних регионах. Планируется, что в дальнейшем марсоход возьмет пробу песка и определит его состав.