Многие СМИ написали об африканском пасторе, которого съели крокодилы. Это фейк

Многие зарубежные и российские СМИ 15 мая написали о пасторе из Зимбабве, который решил показать ученикам, как он ходит по воде, и был съеден тремя крокодилами. Но эта новость — фейк.

Российские СМИ ссылались на зарубежные, а зарубежные указывали в источниках нигерийское издание Daily Post, которое ссылалось на Zimbabwe Herald. Однако на сайте Zimbabwe Herald нет никаких упоминаний о пасторе и съевших его крокодилах.

Издание Mashable выяснило, что новость впервые была опубликована летом 2016 года на кенийском новостном сайте edaily. В феврале 2017 года она появилась на сайте фейковых новостей National News Bulletin. Сайт называет себя «чистой африканской сатирой».