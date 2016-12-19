Первый канал Казахстана показал фейковый выпуск «Познера» со своей ведущей

Обновлено: после выхода публикации «Медузы» Первый канал Казахстана удалил с сайта и YouTube фейковый сюжет. Копия материала сохранилась в кэше Google.

На Первом канале Казахстана 17 декабря показали несуществующий выпуск программы «Познер», в которой журналист Владимир Познер берет интервью у известных гостей.

Героем фейкового выпуска стала шеф-редактор информационного вещания Первого в Казахстане Аймира Шаукентаева. Авторы сюжета взяли реальные вопросы, которые задавал Познер в одном из интервью, и добавили к ним кадры с ответами Шаукентаевой. Ролик длился около минуты.

Вся правда об Аймире Шаукентаевой Айдос Капанов

«Интервью» анонсировал ведущий «Первой программы» Руслан Смыков: «А сейчас важное сообщение — сенсационное сообщение. Ведущая программы „Аналитика“ <…> Аймира Шаукентаева впервые ответила на вопросы. И кому ответила? Сразу какому человеку? Владимиру Владимировичу…»

Владимир Познер заявил изданию Kazday, что этот ролик — «абсолютный фейк от начала до конца». Видео, по мнению ведущего, «отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана». «С чем я поздравляю президента Казахстана, господина Нурсултана Назарбаева. С плохо скрываемым восхищением, Владимир Познер», — добавил журналист. Позже он поделился ссылкой на материал Kazday в фейсбуке.

В мае 2016 года Смыков и Шаукентаева показали зрителям другой фейковый сюжет: это был ролик, который «разоблачал» организаторов несанкционированных митингов против поправок Земельного кодекса. Ведущие подавали видео как сенсацию, хотя на деле это были бессмысленные кадры с ногами, руками и долларами.