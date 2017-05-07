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На Украине началось «Евровидение». Россия в нем не участвует
В Киеве состоялась церемония открытия песенного конкурса «Евровидение». Мероприятие проходит в выставочном центре «Парковый». Конкурс открыла жена президента Украины Марина Порошенко. Трансляция церемонии идет на YouTube.
Сам конкурс начнется 9 мая, когда пройдет первый полуфинал. Финал состоится 13 мая.
Welcome to the longest Red Carpet in the history of #Eurovision! Who are you most looking forward to seeing? #CelebrateDiversity pic.twitter.com/abvTFLrgpS— Eurovision (@Eurovision) 7 мая 2017 г.
Россия выбрала для участия в «Евровидении» певицу Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины объявила, что не пустит ее в страну, так как Самойлова посещала Крым после его вхождения в состав России. Транслировать конкурс в России не будут.
Фото в анонсе: Thomas Hanses / Eurovision Song Contest