Рэпер Хаски показал огнестрельное ранение. Оно подпевает Киркорову

В среду, 3 мая, стало известно, что двумя днями ранее на рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) напали во время съемки его клипа. Пострадали несколько участников съемок, а сам он был ранен из травматического пистолета — по разным данным, в ногу или в живот.

Вечером того же дня на официальной странице рэпера в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что весенний тур перенесен на осень. В посте утверждалось, что с музыкантом «все нормально».

4 мая Хаски выложил в инстаграм ролик, в котором показано отверстие на коже — предположительно, полученное им в ходе нападения. Из видео нельзя точно установить, на какой части тела это ранение, но это не так важно. Важно то, что отверстие подпевает Филиппу Киркорову!

Осторожно: под тремя гифками с собаками породы хаски находится видео с отверстием на теле. Если для вас это неприемлемо, лучше закройте страницу и посмотрите на полицейскую морскую свинку.