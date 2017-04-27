Комики представились силачами и попали на ТВ. Обиженный телеканал подал на них в суд

В марте 2017 года американские комики Джо Пикетт и Ник Прайер попали в эфир семи утренних телешоу, притворившись дуэтом силачей. Комики разослали каналам пресс-релиз, в котором назвались дуэтом силачей Чоп и Стил. По легенде, они участвовали в шоу Americaʼs Got Talent, а в марте ездили по стране с благотворительным туром.

26 апреля телекомпания Gray Television, которой принадлежит канал в штате Висконсин, подала на Пиккета и Прайера в суд. Представители компании считают, что комики подделали документы, чтобы попасть на шоу «Hello Wisconsin».

Также Gray Television обвиняет Пиккета и Прайера в нарушении авторских прав — пранкеры опубликовали фрагмент из «Hello Wisconsin» на своем ютьюб-канале. Gray Television требует, чтобы комики отчитались о прибыли, которую они получили от публикации видео. Youtube начал удалять ролики с розыгрышем.

Chop and Steele Prank Wisconsin Morning Show Radio Gunk Forums

По мнению Прайера, телеканал ответствен за то, что пранк попал в эфир. Комик считает, что «простой поиск в Google» помог бы сотрудникам понять, что их разыгрывают. Также Пиккет и Прайер отметили, что у Gray Television нет чувства юмора.