Комики притворились дуэтом силачей. Их позвали на семь телешоу

Американские комики Джо Пикетт и Ник Прайер притворились дуэтом силачей и попали в прямые эфиры семи утренних телешоу. В студиях они дрались теннисными ракетками, топтали плетеные корзинки, кидались ветками и поднимали друг друга.

Professional Trolls: Fake Strongmen Prank Morning News Shows! Hip Hop Entertainment

Пикетт и Прайер разослали телеканалам пресс-релизы от имени силачей Чопа и Стила, в которых сообщалось, что они участвовали в шоу Americaʼs Got Talent, а сейчас находятся в благотворительном туре и хотят показать свои умения телезрителям.

Хотя комики и не предоставили никаких доказательств существования Чопа и Стила, их пригласили на семь каналов, вещающих в небольших городах Пенсильвании, Северной Дакоты и Висконсина.