Фермер нашел чужой мусор на своем участке. И отвез его хозяину

Пользователь Imgur с псевдонимом cardownloader рассказал историю американского фермера, который нашел гору мусора на своем участке. Покопавшись в пакетах, мужчина нашел конверт с именем и адресом предполагаемого хозяина мусорной кучи. И тут же придумал, как отомстить!

Фермер просто привез весь мусор по адресу и вывалил его у дома обидчика. Собака, охранявшая дом, удивилась.

Главное, чтобы не оказалось, что это было письмо соседа, случайно попавшее в мусорный бак.