Король Джоффри и мопс. Пользователи Reddit фотошопят самого мерзкого героя «Игры престолов»

Год назад актер Джек Глисон, исполнивший роль сумасбродного короля Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», выложил в твиттер фотографию, на которой он держит мопса. На снимке у Глисона очень странное выражение лица.

24 апреля пользователи Reddit нашли снимок и устроили фотошоп-баттл. Благодаря их стараниям Глисон стал героем мультфильма «Король лев», а также украл мопса у Дэниэла Рэдклиффа.

Остальные фотожабы связаны с «Игрой престолов».

Осторожно, спойлеры! Если вы не хотите их видеть, то лучше посмотрите на чайку, которая украла чью-то челюсть.