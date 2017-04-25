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Король Джоффри и мопс. Пользователи Reddit фотошопят самого мерзкого героя «Игры престолов»

Meduza
13:41, 25 апреля 2017

Год назад актер Джек Глисон, исполнивший роль сумасбродного короля Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», выложил в твиттер фотографию, на которой он держит мопса. На снимке у Глисона очень странное выражение лица.

24 апреля пользователи Reddit нашли снимок и устроили фотошоп-баттл. Благодаря их стараниям Глисон стал героем мультфильма «Король лев», а также украл мопса у Дэниэла Рэдклиффа.

King of the Jungle is born!!
Prince Joffrey vs Daniel Rodcliffe

Остальные фотожабы связаны с «Игрой престолов».

Осторожно, спойлеры! Если вы не хотите их видеть, то лучше посмотрите на чайку, которая украла чью-то челюсть.

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