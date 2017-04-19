Вышел бесплатный StarCraft. Скачайте его прямо здесь

Студия Blizzard обновила стратегию StarCraft и дополнение Brood War, исправив ряд ошибок и добавив защиту от жульничества. И сделала игру бесплатной!

Игру можно установить на Windows и macOS, скачав и запустив соответствующий установочный файл. После этого можно начинать играть, как в одиночном режиме, так и с друзьями — по локальной сети или через Battle.net.

Blizzard пообещала выпустить бесплатный StarCraft в марте 2017 года. Тогда же студия объявила, что работает над версией этой же игры с улучшенной графикой и звуком. StarCraft: Remastered выйдет в середине 2017 года на Windows и macOS.