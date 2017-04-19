Навального на ютьюбе назвали Гитлером 😧. Теперь все пытаются придумать доказательства

Источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю, 18 апреля сообщили, что администрация президента начала кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Один из источников говорил: «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером».

На следующий день на ютьюбе появилось видео, которое подходит под это описание даже чересчур точно: в нем утверждается, что Навальный и есть Гитлер. Ролик был опубликован в пустом канале, его распространяли через рекламу на ютьюбе и на сайтах с сериалами.

Многие пользователи восприняли ролик как первый шаг кампании, о которой рассказал «Дождь» — и принялись высмеивать его нелепость (подробно содержание видео разбирал TJournal). В твиттере решили «подыграть» авторам ролика и стали придумывать новые доказательства того, что Навальный и есть Гитлер.

@navalnylive Навальный — 9 букв, родился в 1976

9+1+9+7+6=32

Гитлер родился 20.4.1889

2+0+4+1+8+8+9=32!

Задумайтесь, кого вы поддерживаете! — Pavel Zykov (@magnitfan) April 19, 2017

Гитлер - усатый, Навальный - нет: специально сбрил, чтобы никто не догадался, что он Гитлер.

Какие еще нужны доказательства? ) — Boris Fogel (@Kaurus7) April 19, 2017

Не секрет, что соратники Навального называет его в переписке между собой АН - это сокращение от Adolf Hitler. — Олег Козловский (@kozlovsky) April 19, 2017

@kozlovsky @alburov Навальный - 1976 г.р., Гитлер - 1889 г.р.

1976 - 1889 = 87

8 + 7 = 15

Именно на 15 стран распался СССР. Хотите повторения?!

Шах и мат! — Вставай! (@vstavai) April 19, 2017

Навальный как Гитлер живет в 2-х квартире,в панельном доме. — Maharishi (@Maharishi2016) April 19, 2017

Навальный постится. Знаете, кто еще не ел мясо? ГИТЛЕР — I.K. (@Vorewig) April 19, 2017

Гитлер начинал с уличных протестов. Навальный повторяет путь Гитлера! — EstonianPirate (@Gansvind) April 19, 2017

Сегодня окончательно выяснилось, что Навальный - это Гитлер. Интересно, будут ли его завтра поздравлять с днём рождения? — ilya lazarenko (@ilya_lazarenko) April 19, 2017

Архивное рассекреченное фото из бункера Гитлера pic.twitter.com/YMV41pZwwR — Bob Farber (@Bobchensk) April 19, 2017

В кабинете Гитлера висел портрет Навального. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) April 19, 2017

Но вообще я не поверю, что Навальный это Гитлер, пока он не покажет мне свою базу НЛО в Антарктиде. — Ilia Staheev (@staheev) April 19, 2017

Стало известно, что Гитлер напал на СССР в рамках кампании по борьбе с коррупцией. — МинПанд (@crimeapanda) April 19, 2017

А знаете, кто ещё говорил о своих соперниках, что они ведут себя как Гитлер? Гитлер! — Ненашева Мира (@nenasheva_mira) April 19, 2017

- знаете, кто еще записывал свой влог? ГИТЛЕР!

- а вы хороший политтехнолог, мы вас берем. — Это Туманов (@scumsquad) April 19, 2017