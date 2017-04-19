Навального на ютьюбе назвали Гитлером 😧. Теперь все пытаются придумать доказательства
Источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю, 18 апреля сообщили, что администрация президента начала кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Один из источников говорил: «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером».
На следующий день на ютьюбе появилось видео, которое подходит под это описание даже чересчур точно: в нем утверждается, что Навальный и есть Гитлер. Ролик был опубликован в пустом канале, его распространяли через рекламу на ютьюбе и на сайтах с сериалами.
Многие пользователи восприняли ролик как первый шаг кампании, о которой рассказал «Дождь» — и принялись высмеивать его нелепость (подробно содержание видео разбирал TJournal). В твиттере решили «подыграть» авторам ролика и стали придумывать новые доказательства того, что Навальный и есть Гитлер.
@navalnylive Навальный — 9 букв, родился в 1976— Pavel Zykov (@magnitfan) April 19, 2017
9+1+9+7+6=32
Гитлер родился 20.4.1889
2+0+4+1+8+8+9=32!
Задумайтесь, кого вы поддерживаете!
Гитлер - усатый, Навальный - нет: специально сбрил, чтобы никто не догадался, что он Гитлер.— Boris Fogel (@Kaurus7) April 19, 2017
Какие еще нужны доказательства? )
Не секрет, что соратники Навального называет его в переписке между собой АН - это сокращение от Adolf Hitler.— Олег Козловский (@kozlovsky) April 19, 2017
@kozlovsky @alburov Навальный - 1976 г.р., Гитлер - 1889 г.р.— Вставай! (@vstavai) April 19, 2017
1976 - 1889 = 87
8 + 7 = 15
Именно на 15 стран распался СССР. Хотите повторения?!
Шах и мат!
Навальный как Гитлер живет в 2-х квартире,в панельном доме.— Maharishi (@Maharishi2016) April 19, 2017
Навальный постится. Знаете, кто еще не ел мясо? ГИТЛЕР— I.K. (@Vorewig) April 19, 2017
Гитлер начинал с уличных протестов. Навальный повторяет путь Гитлера!— EstonianPirate (@Gansvind) April 19, 2017
Сегодня окончательно выяснилось, что Навальный - это Гитлер. Интересно, будут ли его завтра поздравлять с днём рождения?— ilya lazarenko (@ilya_lazarenko) April 19, 2017
Архивное рассекреченное фото из бункера Гитлера pic.twitter.com/YMV41pZwwR— Bob Farber (@Bobchensk) April 19, 2017
В кабинете Гитлера висел портрет Навального.— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) April 19, 2017
Но вообще я не поверю, что Навальный это Гитлер, пока он не покажет мне свою базу НЛО в Антарктиде.— Ilia Staheev (@staheev) April 19, 2017
Стало известно, что Гитлер напал на СССР в рамках кампании по борьбе с коррупцией.— МинПанд (@crimeapanda) April 19, 2017
А знаете, кто ещё говорил о своих соперниках, что они ведут себя как Гитлер? Гитлер!— Ненашева Мира (@nenasheva_mira) April 19, 2017
- знаете, кто еще записывал свой влог? ГИТЛЕР!— Это Туманов (@scumsquad) April 19, 2017
- а вы хороший политтехнолог, мы вас берем.
Фото в анонсе: Павел Баранов / Youtube