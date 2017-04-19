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Навального на ютьюбе назвали Гитлером 😧. Теперь все пытаются придумать доказательства

Meduza
15:55, 19 апреля 2017

Источники телеканала «Дождь», близкие к Кремлю, 18 апреля сообщили, что администрация президента начала кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Один из источников говорил: «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером».

На следующий день на ютьюбе появилось видео, которое подходит под это описание даже чересчур точно: в нем утверждается, что Навальный и есть Гитлер. Ролик был опубликован в пустом канале, его распространяли через рекламу на ютьюбе и на сайтах с сериалами.

Многие пользователи восприняли ролик как первый шаг кампании, о которой рассказал «Дождь» — и принялись высмеивать его нелепость (подробно содержание видео разбирал TJournal). В твиттере решили «подыграть» авторам ролика и стали придумывать новые доказательства того, что Навальный и есть Гитлер.

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Фото в анонсе: Павел Баранов / Youtube

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Фото в анонсе: Павел Баранов / Youtube