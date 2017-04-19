Кораблю «Союз» присвоили имя. Теперь космонавты не понимают, мальчик он или девочка

Транспортный космический корабль «Союз МС-04» получил свое имя — «Арго». Как сообщают в Роскосмосе, «Союзу» присваивают имя впервые в истории.

Фото: Aubrey Gemignani / NASA / EPA / Scanpix / LETA

Перед стартом космонавт Федор Юрчихин, который полетит на «Арго», рассказал, что члены экипажа не могут разобраться, какого рода их космический корабль. Россиянин считает, что их «Союз» мужского рода «с хорошим мужским характером».

При этом напарник Юрчихина, астронавт Джек Фишер, считает, что корабль женского рода. Вот что рассказывал об этом российский космонавт: «Он считает, что <…> это невеста наша на выданье, и он попросил благословения у нашего главного конструктора Сергея Романова». Дал ли Романов благословение, Юрчихин не сказал.

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-04» запланирован на утро 20 апреля. Корабль доставит на МКС Юрчихина и Фишера, они проведут на орбите 136 суток.