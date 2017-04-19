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12-летний сын басиста Metallica сыграл первый концерт с Korn
12-летний Тай Трухильо, сын басиста группы Metallica Роберта Трухильо, сыграл свой первый концерт с ню-метал группой Korn в столице Колумбии. Тай заменяет постоянного басиста Korn Филди в туре по Латинской Америке.
Korn опубликовали видео с первого концерта на своей странице в фейсбуке.
Kicking off our Latin American tour in Bogota with Tye Trujillo. We love you, Colombia! Tickets: Korn.com/tourОпубликовано Korn 18 апреля 2017 г.
А так выступление выглядело из зала.
Фото в анонсе: страница Korn в «Facebook»