12-летний сын басиста Metallica сыграл первый концерт с Korn

12-летний Тай Трухильо, сын басиста группы Metallica Роберта Трухильо, сыграл свой первый концерт с ню-метал группой Korn в столице Колумбии. Тай заменяет постоянного басиста Korn Филди в туре по Латинской Америке.

Korn опубликовали видео с первого концерта на своей странице в фейсбуке.

Kicking off our Latin American tour in Bogota with Tye Trujillo. We love you, Colombia! Tickets: Korn.com/tour Опубликовано Korn 18 апреля 2017 г.

А так выступление выглядело из зала.

Falling Away From Me — Korn @ Bogotá 2017 gulfov andre

Korn — Drums & Bass solo Ray Luzier ft Tye Trujillo Live Bogota 2017 04 17 Juan Sebastián Rodríguez Isáziga