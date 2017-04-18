Trickpics: приложение от PornHub, которое позволит обходить цензуру в соцсетях

Порносайт PornHub выпустил приложение Trickpics, которое позволяет скрывать анимированными стикерами неприличные части тела на фотографиях, чтобы они прошли цензуру в социальных сетях.

Pornhub Presents TrickPics Pornhub

В PornHub считают, что Trickpics не только забавное приложение для селфи, но и защита от порномести. Это похоже на правду — вряд ли кто-то станет выкладывать фотографию голого человека, прикрывающегося джедайским мечом.

В Trickpics доступно 15 фильтров. Приложение можно скачать в Apple Store и в Google Play. «Медуза» протестировала его.