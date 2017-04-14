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Вышел трейлер «Взрывной блондинки». Шарлиз Терон играет самого прекрасного шпиона
Компания Universal Pictures выпустила второй трейлер «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон в главной роли.
В основу фильма лег комикс «Самый холодный город» Энтони Джонстона.
По сюжету, Лоррэйн Бротон, специальный агент британской разведки, отправляется в Берлин накануне падения Стены. В Германии Бротон должна найти двойных агентов и один очень важный документ.
Помимо Терон в фильме снялись Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард и София Бутелла. Режиссирует «Взрывную блондинку» Дэвид Литч («Джон Уик»).
Премьера фильма состоится 28 июля 2017 года.