Вышел трейлер «Взрывной блондинки». Шарлиз Терон играет самого прекрасного шпиона

Компания Universal Pictures выпустила второй трейлер «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон в главной роли.

Atomic Blonde — Official Trailer #2 [HD] Universal Pictures

В основу фильма лег комикс «Самый холодный город» Энтони Джонстона.

По сюжету, Лоррэйн Бротон, специальный агент британской разведки, отправляется в Берлин накануне падения Стены. В Германии Бротон должна найти двойных агентов и один очень важный документ.

Помимо Терон в фильме снялись Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард и София Бутелла. Режиссирует «Взрывную блондинку» Дэвид Литч («Джон Уик»).

Премьера фильма состоится 28 июля 2017 года.