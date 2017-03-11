Шарлиз Терон дерется как Джейсон Борн. Вышел трейлер «Атомной блонды»

Universal выпустила первый трейлер «Атомной блонды» — шпионского боевика с Шарлиз Терон в главной роли.

Atomic Blonde — Restricted Trailer [HD] Universal Pictures

Терон играет Лоррэйн Бротон — агента британской разведки, которую отправляют в Берлин накануне падения Стены в 1989 году. Бротон должна найти список двойных агентов, которых отправляют на Запад. Фильм снят по комиксу «Самый холодный город» Энтони Джонстона.

В фильме также играют Джеймс МакЭвой, Джон Гудман и Тоби Джонс. Режиссер картины — Дэвид Литч, который уже снял «Джона Уика», а сейчас работает над вторым «Дэдпулом».

Премьера «Атомной блонды» состоится 12 марта на фестивале «На юг через юго-запад», прокат начнется в июле.