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Российские банки устроили флешмоб плейлистов в «Яндекс.Музыке». Центробанк рассказал так об инфляции

Meduza
12:43, 14 апреля 2017

В начале апреля жительница штата Юта бросила своего молодого человека, отправив ему плейлист в музыкальном сервисе Spotify. Так как сервис недоступен на территории России, «Медуза» составила свой плейлист для расставаний в «Яндекс.Музыке». В «Яндексе» идею оценили и запустили флешмоб #говорипеснями. Правда, в нем пока участвуют преимущественно банки и интернет-компании.

«Промсвязьбанк»

Одним из первых к флешмобу присоединился «Промсвязьбанк». Компания сделала плейлист «на случай, если вы решили поменять банк».

«Почта банк»

Банк «Почты России» напомнил о том, как любит своих клиентов.

Банк России

К акции присоединился даже Центробанк. С помощью песен он пообещал, что инфляция будет маленькой.

Банк «Точка»

Банк «Точка» объяснил, что «дело не в деньгах», а также передал привет «Рокетбанку».

«Рокетбанк»

«Рокетбанк» постарался и сделал плейлист, который действительно можно слушать.

«Яндекс.Деньги»

«Яндекс.Деньги» предложили попрощаться с наличными.

Ozon.ru

А интернет-магазин Ozon.ru не постеснялся и просто прорекламировал себя.

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