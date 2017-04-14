Российские банки устроили флешмоб плейлистов в «Яндекс.Музыке». Центробанк рассказал так об инфляции

В начале апреля жительница штата Юта бросила своего молодого человека, отправив ему плейлист в музыкальном сервисе Spotify. Так как сервис недоступен на территории России, «Медуза» составила свой плейлист для расставаний в «Яндекс.Музыке». В «Яндексе» идею оценили и запустили флешмоб #говорипеснями. Правда, в нем пока участвуют преимущественно банки и интернет-компании.

«Промсвязьбанк»

Одним из первых к флешмобу присоединился «Промсвязьбанк». Компания сделала плейлист «на случай, если вы решили поменять банк».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/e.stepantsev/playlists/1005">Когда в ПСБ условия выгоднее...</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/e.stepantsev">Name%%%</a> на Яндекс.Музыке

«Почта банк»

Банк «Почты России» напомнил о том, как любит своих клиентов.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/uid-rw4a4nrf/playlists/1000">О любви к клиенту</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/uid-rw4a4nrf">Почта Банк</a> на Яндекс.Музыке

Банк России

К акции присоединился даже Центробанк. С помощью песен он пообещал, что инфляция будет маленькой.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/cbr-music/playlists/1001">Инфляция</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/cbr-music">cbr-music</a> на Яндекс.Музыке

Банк «Точка»

Банк «Точка» объяснил, что «дело не в деньгах», а также передал привет «Рокетбанку».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/banktochka/playlists/1000">Банк Точка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/banktochka">banktochka</a> на Яндекс.Музыке

«Рокетбанк»

«Рокетбанк» постарался и сделал плейлист, который действительно можно слушать.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/zovrodina/playlists/1001">🔥 we have a msg 4 u 🔥</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/zovrodina">Рокетбанк</a> на Яндекс.Музыке

«Яндекс.Деньги»

«Яндекс.Деньги» предложили попрощаться с наличными.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/yamoney-video/playlists/1000">Наличные, пока!</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/yamoney-video">Яндекс.Деньги</a> на Яндекс.Музыке

Ozon.ru

А интернет-магазин Ozon.ru не постеснялся и просто прорекламировал себя.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/Pooh2810/playlists/1000">OZON.ru</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/Pooh2810">OZON.ru</a> на Яндекс.Музыке