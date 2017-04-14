Российские банки устроили флешмоб плейлистов в «Яндекс.Музыке». Центробанк рассказал так об инфляции
В начале апреля жительница штата Юта бросила своего молодого человека, отправив ему плейлист в музыкальном сервисе Spotify. Так как сервис недоступен на территории России, «Медуза» составила свой плейлист для расставаний в «Яндекс.Музыке». В «Яндексе» идею оценили и запустили флешмоб #говорипеснями. Правда, в нем пока участвуют преимущественно банки и интернет-компании.
«Промсвязьбанк»
Одним из первых к флешмобу присоединился «Промсвязьбанк». Компания сделала плейлист «на случай, если вы решили поменять банк».
«Почта банк»
Банк «Почты России» напомнил о том, как любит своих клиентов.
Банк России
К акции присоединился даже Центробанк. С помощью песен он пообещал, что инфляция будет маленькой.
Банк «Точка»
Банк «Точка» объяснил, что «дело не в деньгах», а также передал привет «Рокетбанку».
«Рокетбанк»
«Рокетбанк» постарался и сделал плейлист, который действительно можно слушать.
«Яндекс.Деньги»
«Яндекс.Деньги» предложили попрощаться с наличными.
Ozon.ru
А интернет-магазин Ozon.ru не постеснялся и просто прорекламировал себя.