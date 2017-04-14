«Посмотри на это, сукин ты сын»: энтузиасты отправили в стратосферу антитрамповский твит

Представители объединения космо-энтузиастов запустили в стратосферу распечатку твита, адресованного президенту США Дональду Трампу. В твите написано: «Посмотри на это, сукин ты сын». И у этого послания есть предыстория.

First Protest in Space Autonomous Space Agency Network

Астронавт Эдгар Митчелл, который в составе экспедиции «Аполлон-14» высаживался на Луну, так описывал свои впечатления: «С Луны международная политика выглядит такой мелочью. Хотелось схватить какого-нибудь политика за шиворот, оттащить его на четверть миллиона и сказать: „Посмотри на это, сукин ты сын“».

Члены ASAN прикрепили распечатанный твит к метеозонду и отпустили. Конструкция поднялась на 27 километров над поверхностью Земли — это меньше, чем , чтобы считать полет космическим, но все равно впечатляюще. В ASAN свою акцию называют «первым протестом в космосе».