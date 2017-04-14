Кендрик Ламар и Иван Дорн выпустили главные альбомы апреля. Послушайте их прямо сейчас

В пятницу, 14 апреля, вышли два самых ожидаемых альбома апреля, если не всей весны: первый англоязычный альбом Ивана Дорна «OTD» и новая полноформатная запись рэпера Кендрика Ламара «DAMN.».

Кендрик Ламар выпустил альбом практически внезапно, анонсировав его всего за несколько недель до выхода. По словам музыканта, на «DAMN.» он уже никому ничего не пытается доказать, а просто говорит то, что ему важно прямо сейчас. На пластинке, помимо прочего, есть коллаборации с Рианной и U2.

Альбом Ивана Дорна «OTD» — это переосмысление творчества одного из лучших поп-музыкантов постсоветского пространства. Дорн записывал альбом в США и стал петь на английском, не осталось ни следа и от его фирменного звука; это как будто совершенно новый артист.