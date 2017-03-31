Кендрик Ламар выпустил новый клип. Кажется, скоро альбом!

Американский рэпер Кендрик Ламар выпустил новую песню «Humble» и клип на нее. Трек ранее нигде не издавался, ожидается, что он войдет в новый альбом Ламара, дата выхода которого еще не объявлена.

В треке Кендрик критикует современную массовую и рэп-культуру за чрезмерную роскошь и наносной лоск. За неделю до выхода «Humble» Ламар выпустил сингл «The Heart Part 4», в котором намекнул, что 7 апреля готов представить некую большую работу. Последний полноценный альбом Кендрика «To Pimp A Butterfly» вышел в 2015 году.