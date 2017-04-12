Приборная панель и электродуховка: космос в деталях кораблей Фотографии с выставки «Космос: рождение новой эры»

В московском Политехническом музее с лета 2016 года до января 2017-го проходила выставка «Космос: рождение новой эры» . Ее посетители могли проследить за тем, как Россия покоряла космос — от Константина Циолковского до полетов к Луне и Венере. А теперь фотографии и описания экспонатов опубликованы на сайте проекта Thngs. «Медуза» публикует снимки деталей космических кораблей с комментариями авторов выставки.

Приборная панель модуля «Восток»

1970 год

Thngs

Гагарин и другие космонавты видели световую отметку на глобусе, которая обозначала позицию корабля относительно поверхности Земли и прогнозируемой точки посадки соответственно циклу спуска в заданный момент времени.

Консоль космического корабля «Союз-Т»

1982–1983 годы

Thngs

Клавиатура для оборудования космической связи

1960–1963 годы

Thngs

Клавиатура для контроля оборудования космической связи космонавта во время полета и после посадки. Прибор преобразовывал тональные сигналы в коды Морзе. Этот образец был использован для тренировок отряда космических связных.

Газоанализатор космического корабля «Восход»

1963–1964 годы

Thngs

Космическая аптечка

1987 год

Thngs

Аптечки в обязательном порядке присутствуют на каждом пилотируемом космическом аппарате. Это неизбежно, так как от несчастного случая и мелких бытовых травм не застрахован никто, даже космонавты, которые отличаются прекрасным здоровьем. Современные космические корабли класса «Союз» снабжены двумя аптечками разного состава, несмотря на то, что полет до стыковки с Международной космической станцией обычно длится не больше 6 часов.

Электродуховка А1-ЭПТ

1988 год

Thngs

Бортовая электродуховка А1-ЭПТ с карманами для тюбиков и консервных банок с космической пищей. Разработана и изготовлена ВНИИИПиРодмаш (Опытно-конструкторский институт пищевой промышленности) в 1988 году.

Спускаемый аппарат космического корабля «Венера-7»

1970 год

Thngs

«Венера-7» выполнила первую в истории управляемую посадку на поверхность другой планеты. Несмотря на температуру в 500 градусов по Цельсию, устройство смогло проработать 23 минуты на поверхности Венеры. От миссии к миссии защита «Венеры» становилась крепче — чтобы аппарат мог выдержать невероятное давление, кислотные дожди и жестокий температурный режим.

Ракетный двигатель 11Д425А

1979 год

Thngs

Жидкостные ракетные двигатели из серии 11Д425 разрабатывались и строились в Конструкторском бюро химического машиностроения им. А.М. Исаева. Они применялись в конструкции автоматических межпланетных орбитальных станций, созданных в рамках космических программ «Венера» и «Марс». Основной задачей двигателей была коррекция траектории и торможение станций. Представленная здесь модификация 11Д425А с тягой до 2000 кгс использовалась в аппаратах серии М-73, ставших в итоге миссиями «Марс-4» — «Марс-7». В их задачи входило создание искусственного спутника Марса и доставка спускаемого аппарата на поверхность.

Все четыре станции успешно достигли Марса, однако лишь двум из них удалось выполнить свою миссию: «Марс-5» благополучно вышел на орбиту Красной планеты, а спускаемый аппарат «Марс-6» совершил посадку и выполнил свою научную программу.

Посадочный модуль ЛК-3

1973 год

Thngs

Посадочный модуль «ЛК-3» (Лунный Корабль) должен был доставить на Луну одного космонавта. Предполагалось, что на материнский корабль он бы вернулся в верхней части модуля — опора осталась бы стоять на поверхности Луны.

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток-6»

1963 год

Thngs

Именно на этом корабле Валентина Терешкова отправилась в космос. Вскоре после выхода на орбиту она поняла, что корабль сбился с курса. Ей грозила смертельная опасность — «Восток» мог выйти на более высокую орбиту и уже не вернуться на Землю. К счастью, Терешкова вовремя заметила неполадку, и из центра управления передали новую программу по выравниванию курса.

Фантом-манекен тканеэквивалентный

1968 год

Thngs

Этот необычный экспонат был разработан в Институте медико-биологических проблем АН СССР в 1968 году.

Фантом-манекен предназначался для исследования воздействия космической радиации на организм человека. Задача усложнялась тем, что для корректной оценки радиационной дозы необходимо, чтобы манекен пропускал излучение так же, как и ткани человеческого организма. Именно этим и объясняется необычный материал изготовления: зерна пшеницы и опилки.

Итоговая масса манекена составила 70 килограммов, рост — 170 сантиметров, а лицом манекен по задумке создателей должен был походить на Юрия Гагарина. Внутри манекена проложено около 20 каналов, в которых установлены дозиметры. Они располагаются в зонах наиболее важных органов. Представленный здесь ФМ-2 несколько раз участвовал в миссиях советской космической программы: в 1969 году в миссии «Зонд-7» он облетел Луну, а в 1970-м на спутнике «Космос-368» — Землю.

На другие экспонаты выставки можно посмотреть здесь. А здесь — подписаться на инстаграм проекта Thngs.