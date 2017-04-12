Ирландец в шутку оставил странное пожелание к номеру в отеле. И отель его выполнил

Ирландец Дэниел Бакли при бронировании номера в отеле «Пемброук» в городе Килкенни указал необычное пожелание. Мужчина захотел, чтобы в номере была фотография Кристофера Уокена из фильма «Криминальное чтиво». Фото, написал Бакли, должно быть в рамке и, желательно, с автографом актера.

По приезде в отель Бакли обнаружил, что его пожелание выполнили. На фотографии был даже автограф! Правда, не совсем понятно, настоящий он или нет.

В комментарии к бронированию Бакли написал, что его отец был ассистентом Уокена во время съемок «Криминального чтива», работа была его главным достижением в жизни и он хотел бы какое-нибудь напоминание об этом. Позднее оказалось, что он выдумал эту историю.

«Мы надеемся, вам понравилось! Мы очень серьезно относимся к обслуживанию клиентов. Спасибо, что заставили нас смеяться», — написали представители отеля Дэниелу Бакли.