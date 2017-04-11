Мопс по кличке Дуг снялся в пародии на комедийный сериал «Теория большого взрыва». Пес сыграл главных героев — физиков Шелдона и Леонарда, а также их соседку Пенни. Ролик снимался на съемочной площадке сериала.

The Big Pug Theory Опубликовано Doug The Pug 9 апреля 2017 г.

По словам хозяйки Дуга Лейсли Мозье, представители Warner Bros. оказались фанатами Дуга и пригласили его поучаствовать в съемках. В инстаграме собаки часто появляются пародии на известные фильмы и сериалы, но на съемочной площадке Дуг оказался впервые.

«Дуг проделал невероятную работу. Актеры [сериала] были рады познакомиться с ним», — рассказала Мозье.

A post shared by Jim Parsons (@therealjimparsons) on Apr 4, 2017 at 3:19pm PDT

А так Дуг выглядел после съемок.