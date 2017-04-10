Облака Юпитера. «Джуно» пролетел вблизи поверхности газового гиганта

Межпланетный зонд «Джуно» 27 марта пролетел вблизи поверхности Юпитера — и сфотографировал облака газового гиганта с расстояния всего в 12,7 тысячи километров. Конкретное место, которое должен был снять «Джуно», выбирали голосованием: им оказалась область, в которой сходятся разные атмосферные явления.

Фото: Roman Tkachenko / MSSS / SwRI / JPL-Caltech / NASA

А вот другая фотография облаков Юпитера. Ее «Джуно» сделал в феврале с расстояния в 14,5 тысячи километров. Следующее сближение зонда с поверхностью планеты состоится в мае.