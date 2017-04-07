Кошки научили собаку отдыхать в кошачьем домике

Пользователь Reddit под ником TheOrdner показал своего пса, который любит сидеть в многоуровневом кошачьем домике. TheOrdner уточнил, что его питомец рос с двумя кошками.

В комментариях пользователи сайта попросили снять видео, как пес забирается в домик. TheOrdner отказался. По его словам, это выглядит очень нелепо.

Также мужчина рассказал, что собака очень любит играть с кошачьими игрушками, и в целом ведет себя как кошка. «У него есть особый способ угомонить „братьев“, если они начинают надоедать ему — он просто кладет свою лапу им на голову», — добавил TheOrdner.

Похоже, пока пес сидел в кошачьем домике, кошки заняли его место.