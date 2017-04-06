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The Cage Cage: пройдите пытку Николасом Кейджем
Фанаты Николаса Кейджа Майк Лахер и Крис Бейкер создали сайт «Клетка Кейджа». На нем нет ничего, кроме экранов, на которых беспрерывно показываются отрывки из фильмов с Кейджем, и импровизированной клетки — в нее заперт зритель.
По словам Лахера и Бейкера, они вдохновлялись моментами из фильмов, где герой Кейджа теряет рассудок, и игрой слов (фамилия актера Cage также переводится как «клетка»).
«Мы собрали отрывки, показывающие тот тип Кейджа, который мы любим: он психует и делает очень странные вещи», — рассказал Лахер.
На сайте транслируются эпизоды из фильмов «Плетеный человек», «Скала», «Плохой лейтенант» и «Без лица».
«Клетка Кейджа» запускается в браузерах, а также в VR-шлемах.
Фото: The Cage Cage