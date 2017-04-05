«Время первых». Старт «Восхода-2» Фрагмент фильма о советских космонавтах, который так много обсуждают

В четверг, 6 апреля, выходит фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева. Картина, в которой снялись Евгений Миронов (он играет космонавта Алексея Леонова) и Константин Хабенский (Павел Беляев), рассказывает о первом выходе в открытый космос.

Продюсерами «Времени первых» выступили Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов. Фильм соперничал с другой картиной о советских космонавтах, «Салют-7» (режиссер Клим Шипенко, в главных ролях Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко), за право выйти ко Дню космонавтики. В итоге «Салют-7» перенесли на осень — как писали «Ведомости», такое решение принял лично министр культуры Владимир Мединский.

Кроме того, ради «Времени первых» чуть не перенесли премьеру «Форсажа 8». Таким образом министерство культуры хотело поддержать отечественную картину. В конце концов Минкульт разрешил американскому боевику стартовать 13 апреля, вместе со всем миром. А киносети взамен пообещали предоставить российской драме о космонавтах преференции: в первую и вторую неделю она получит по 35 процентов проката.