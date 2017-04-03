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Рожден быть королем: вышел финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи

Meduza
08:23, 3 апреля 2017

Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи. Премьера картины состоится 11 мая 2017 года.

King Arthur: Legend of the Sword — Final Trailer [HD]
Warner Bros. Pictures

Сценарий фильма написан по мотивам легенд о короле Артуре. Сюжет разворачивается вокруг уличного бойца Артура из Лондиниума (древнее название Лондона, — прим. «Медузы»). Молодой Артур находит меч Экскалибур, присоединяется к движению сопротивления и пытается свергнуть тирана Вортигерна.

Главные роли в «Мече короля Артура» исполнили Джуд Лоу, Чарли Ханнэм и Эйдан Гиллен.

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