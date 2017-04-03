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Рожден быть королем: вышел финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи
Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи. Премьера картины состоится 11 мая 2017 года.
Сценарий фильма написан по мотивам легенд о короле Артуре. Сюжет разворачивается вокруг уличного бойца Артура из Лондиниума (древнее название Лондона, — прим. «Медузы»). Молодой Артур находит меч Экскалибур, присоединяется к движению сопротивления и пытается свергнуть тирана Вортигерна.
Главные роли в «Мече короля Артура» исполнили Джуд Лоу, Чарли Ханнэм и Эйдан Гиллен.