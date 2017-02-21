Вышел новый трейлер фильма «Меч короля Артура» Гая Ричи

Студия Warner Bros. опубликовала второй трейлер фильма «Меч короля Артура» режиссера Гая Ричи.

Фильм расскажет об Артуре — уличном бойце из Лондиниума. Однажды Артур находит меч Экскалибур и его жизнь меняется: он присоединяется к движению сопротивления, объединяет вокруг себя людей и мстит тирану Вортигему, который убил родителей Артура.

Сценарий написал продюсер и режиссер Джоби Харольд («Наркоз») по мотивам легенд о короле Артуре. Роль Артура исполнил Чарли Ханнэм («Сыны анархии», «Хулиганы»). Также в фильме снялись Джуд Лоу, Эйдан Гиллен и Кэти МакГрат.

В российский прокат «Меч короля Артура» выйдет 11 мая 2017 года.